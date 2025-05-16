Çin, ABD'nin Tek Taraflı Baskılarına Karşı Çıkıyor

Çin, ABD'nin Tek Taraflı Baskılarına Karşı Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi korumacı ve tek taraflı zorbalık eylemlerini derhal düzeltmeye çağırdı. Sözcü Lin Jian, ABD'nin Çinli teknoloji firmalarına yönelik baskılarını eleştirerek, bu eylemlerin piyasa kurallarını ihlal ettiğini ve Çin'in yapay zeka sektörünü hedef aldığını ifade etti.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi korumacı ve tek taraflı zorbalık eylemlerini derhal düzeltmeye ve Çinli teknoloji firmalarına ve Çin'in yapay zeka sektörüne yönelik ilkesiz baskılarına son vermeye çağırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu kısa süre önce Huawei'nin Ascend çiplerinin ABD ihracat kontrollerinin ihlali olarak kullanılmasına ilişkin duyuru yayımlayarak, Çinli yapay zeka modellerini geliştirmekte ABD'nin yapay zeka çiplerinin kullanılmasına izin verilmesinin potansiyel sonuçları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Lin, cuma günkü basın toplantısında ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletip ihracat kontrolü ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullanarak Çin'in çip ürünleri ve yapay zeka sektörlerini sebepsiz yere kötü niyetle engellemeye ve baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Sözcü, söz konusu eylemlerin, piyasa kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, küresel üretim ve tedarik zincirinin istikrarını bozduğunu ve Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini çiğnediğini vurguladı.

Sözcü, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır ve bunu asla kabul etmeyecektir" dedi.

Lin, kalkınma haklarını ve Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için kararlı tedbirler alacakları uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.