Çin, ABD'nin Tek Taraflı Baskılarına Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi korumacı ve tek taraflı zorbalık eylemlerini derhal düzeltmeye ve Çinli teknoloji firmalarına ve Çin'in yapay zeka sektörüne yönelik ilkesiz baskılarına son vermeye çağırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu kısa süre önce Huawei'nin Ascend çiplerinin ABD ihracat kontrollerinin ihlali olarak kullanılmasına ilişkin duyuru yayımlayarak, Çinli yapay zeka modellerini geliştirmekte ABD'nin yapay zeka çiplerinin kullanılmasına izin verilmesinin potansiyel sonuçları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Lin, cuma günkü basın toplantısında ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletip ihracat kontrolü ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullanarak Çin'in çip ürünleri ve yapay zeka sektörlerini sebepsiz yere kötü niyetle engellemeye ve baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Sözcü, söz konusu eylemlerin, piyasa kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, küresel üretim ve tedarik zincirinin istikrarını bozduğunu ve Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini çiğnediğini vurguladı.

Sözcü, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır ve bunu asla kabul etmeyecektir" dedi.

Lin, kalkınma haklarını ve Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için kararlı tedbirler alacakları uyarısında bulundu.