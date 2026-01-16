Haberler

Çin, ABD'nin Tayvan ile tarife anlaşmasına karşı çıktı

Güncelleme:
Çin, Tayvan ile ABD arasında imzalanan tarife anlaşmasına karşı çıkarak, diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin Tayvan ile resmi anlaşmalar imzalamalarını kesinlikle reddettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'tek Çin' ilkesinin önemine vurgu yaptı.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD'nin tarife anlaşması imzalamasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Çin'in, kendisiyle diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin, Tayvan bölgesi ile egemenlik anlamına gelen ve resmi nitelikte anlaşmaları imza veya müzakere etmesine kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Guo, ABD'nin, "tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temeli olan Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine uyması gerektiğini vurguladı.

Washington yönetimi, dün Taipei hükümetiyle, Tayvanlı yarı iletken üreticilerinin ABD'de yapacakları yatırım karşılığında Tayvan'dan ithal edilen yarı iletkenler için gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören bir anlaşmaya varmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
