Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışına Sert Tepki Göstermiştir

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, kısa süre önce duyurulmuş olan ABD'nin Taiwan'a 330 milyon dolarlık silah satışına sert tepki göstererek, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacakları söyledi.

Zhang, pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu silah satışının, tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki 3 ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine bariz şekilde müdahale anlamına geldiğini, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti.

Zhang, "Bu durumdan büyük rahatsızlık duymakta ve buna kararlı şekilde karşı çıkmaktayız. ABD tarafına bu konuda ciddi diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere askeri yollarla yardım etmeye yönelik her türlü girişimin, sadece belayı kendi üstüne çekmek anlamına geleceğini kaydeden Zhang, "Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma" planının da başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Zhang, "ABD tarafını, iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin gelişimine zarar vermemek amacıyla derhal Taiwan'ı silahlandırma şeklindeki hatalı eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zhang, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de silah satın almak için Taiwan halkının zor kazanılmış parasını israf etmenin çıkmaz sokaktan başka bir şey olmadığı ve dış güçlere bel bağlayarak bağımsızlık arayışında bulunma ya da yeniden birleşmeye silahla karşı çıkma girişiminin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğu konusunda uyarıyoruz" diye ekledi.