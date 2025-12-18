Çin, ABD'nin Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesini kınadı

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin, aralarında roket ve füze sistemleri ile dron ve helikopter yedek parçalarının bulunduğu, yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Çin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışına verilen onayın, ülkesinin iç işlerine aleni müdahale olduğunu, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.

Onayın, "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini savunan Sözcü Çın, özellikle ABD'nin, 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildirideki Tayvan'a silah satışını kademeli azaltacağı taahhüdüne aykırı olduğuna dikkati çekti.

Çın, ABD'ye Tayvan'ı silahlandırarak Ada'nın bağımsızlığı savunan ayrılıkçıları destekleme politikasına derhal son verme çağrısında bulundu.

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerine de mesaj veren Çın, bağımsızlığı güç yoluyla elde etmeye çalışmanın Tayvan'ı "barut fıçısına" çevireceği, halkı cephede zayi edilecek asker gibi görmenin en büyük yıkımı Tayvan vatandaşlarına getireceği uyarısını yaptı.

Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Tayvan'a toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah ve askeri donanım satışına onay vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında duyurulan anlaşma, 4,05 milyar dolar değerinde 82 adet Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HMARS) ve bağlantılı donanımları, 4 milyar dolar değerinde 60 adet kendinden tahrikli obüs sistemi ve bağlantılı donanımları, değeri 1 milyar doları aşan insansız hava araçları, 1 milyar doları aşan askeri yazılımlar, 700 milyon doları aşan Javelin ve TOW füzeleri ile 96 milyon dolar değerinde helikopter yedek parçası ve Harpoon füzeleri için 91 milyon dolar değerinde bakım ve yenileme araçlarını kapsıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürüyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.