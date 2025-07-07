Çin, ABD'nin Tarife Tehditlerine Karşı Çıktı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarifeleri zorlama aracı olarak kullanmasına tepki gösterdi ve tarife savaşlarının kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren "tarife ve ticaret savaşlarına" ve tarifelerin başkalarına karşı "zorlama ve baskı yapma" aracı olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'nin "Amerikan karşıtı politikaları benimseyenlere" yönelik tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BRICS'in uluslararası toplumda "iyi bir güç" olduğuna ve üçüncü tarafları hedef almadığına inandıklarını belirten Mao, Çin'in "her zaman tarife ve ticaret savaşına karşı çıktığını" söyledi.

Mao, "Tarifelerin, diğerlerine karşı zorlama ve baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tarife uygulamak kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Sözcü Mao, BRICS'in ortaya çıkan piyasa ve gelişen ülkeler arasında işbirliği için önemli bir platform olduğunu ve kapsayıcılığı desteklediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen" herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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