Çin, ABD'nin Taiwan İle İlgili Açıklamalarını Eleştirdi

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı belgelerini tek taraflı olarak çarpıtması ve yanlış yorumlamasının, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine olan değişmez bağlılığını sarsamayacağını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi'nin de aralarında bulunduğu söz konusu belgelerin hiçbirinin, Taiwan'ın nihai siyasi statüsünü belirlemediği şeklindeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tek Çin ilkesinin uluslararası toplumda genel kabul gören bir uzlaşı olduğunu vurgulayarak, ABD tarafına tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye tam olarak riayet etme çağrısı yapan Lin, ayrıca Taiwan meselesini manipüle etme, herhangi bir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığı'na" göz yumma ve "Taiwan'ın bağımsızlığı'nı" destekleme girişimlerine son verme ve Çin'in içişlerine karışmaktan uzak durma çağrısında da bulundu.