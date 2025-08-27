Çin, ABD'nin Taiwan ile Askeri Temaslarına Karşı Çıktı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü askeri temasa kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında 500'den fazla Taiwan askerinin ABD'nin bu yılki Northern Strike adlı askeri tatbikatına katıldığına dair basında çıkan haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haberlerde söz konusu tatbikatta simülasyonu yapılan savaş senaryolarının ilk kez Avrupa'dan sözde "Hint-Pasifik bölgesine" kaydırıldığı belirtilmişti.

Zhu, ABD tarafına tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine riayet etme, Taiwan meselesi konusunda "son derece ihtiyatlı" davranma ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısı yaptı.

Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin yabancı güçlere bel bağlayarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma ve silah kullanarak yeniden birleşmeyi engelleme gayretinin, kendilerini olduğundan üstün görmek anlamına geldiğini ve kendi yıkımlarına yol açmaktan başka işe yaramayacağını sözlerine ekledi.