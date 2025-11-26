Çin, ABD'nin Taiwan ile Askeri İlişkilerine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki resmi etkileşimlere ve askeri ilişkilere karşı olduklarını belirterek, bu tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Mao çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, ABD tarafının, Taiwan bölgesinin duyurduğu 40 milyar ABD doları tutarındaki askeri harcama planını memnuniyetle karşıladıkları yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, askeri varlığı artırarak yeniden birleşmeye direnme ve "bağımsızlık" arayışını sürdürme girişimlerinin başarılı olamayacağını vurguladı.