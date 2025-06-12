Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışını Sert Dille Eleştirdi

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'a yönelik ABD silah satışlarını ve Taiwan'ın bağımsızlık arayışını eleştirerek, iki yaka arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın çıkarlarını adaya zarar vermek pahasına pervasızca kendi siyasi emelleri uğruna kullanarak "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşan Lai Ching-te liderliğindeki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Taiwan'a silah satışını büyük ölçüde artırmayı planladığı ve Lai'nin Taiwan'ın savunma bütçesinin gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 3'üne çıkarılmasını istediği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, Taiwan'da yapılan son anketlere göre katılımcıların yüzde 60'ından fazlasının, ABD'nin Taiwan'a yönelik askeri satışları maddi çıkar amacıyla artırmaya çalıştığına, yaklaşık yüzde 70'ininse ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda Taiwan'a ihanet edebileceğine inandığını belirtti.

Anket sonuçlarının, Taiwan halkının adayı hem bir para kasası hem de bir barut fıçısı olarak gören ABD'nin art niyetlerine dair farkındalığının arttığına işaret ettiğini kaydeden Zhu, yine anketlerin ABD'nin "Taiwan kartını" oynaması konusunda Taiwanlı soydaşların yaşadığı yaygın şüpheciliği ve kendi gelecekleri ile kaderlerine dair artan endişeleri yansıttığını da vurguladı.

"ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kesinlikle karşı çıkıyoruz ve ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye çağırıyoruz" diyen Zhu, ABD'den Taiwan'la ilgili konuları ihtiyatlı şekilde ele almasını, Taiwan'a silah satışını durdurmasını ve Taiwan'ı silahlandırmaktan vazgeçmesini istedi.

Zhu, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların, iki yaka arasındaki ilişkilerin barışçıl ve entegre biçimde gelişimini desteklemek üzere birlikte çalışacaklarına dair temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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