Haberler

Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşı Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin Taiwan bölgesine yapacağı silah satışına kesinlikle karşı olduklarını belirtti ve bu satışların Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin önümüzdeki yıl Taiwan bölgesine yapacağı silah satışlarının en yüksek seviyeye ulaşabileceği şeklindeki yorumlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına her daim, net şekilde ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, dış güçlerin gözüne girmek amacıyla adadaki yaşam koşullarını iyileştirmekte kullanılabilecek fonları boşa harcadıklarını kaydeden Zhu, bu durumun Taiwanlı soydaşlar için ağır bir felakete yol açacağını vurguladı.

Zhu, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in iç işlerine ait bir konu olduğunu yineledi.

ABD'deki bazı kişileri de Taiwan'ı siyasi ve ekonomik çıkarları için piyon olarak kullanmakla eleştiren Zhu, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.