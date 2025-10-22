Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin, Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin önümüzdeki yıl Taiwan bölgesine yapacağı silah satışlarının en yüksek seviyeye ulaşabileceği şeklindeki yorumlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına her daim, net şekilde ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, dış güçlerin gözüne girmek amacıyla adadaki yaşam koşullarını iyileştirmekte kullanılabilecek fonları boşa harcadıklarını kaydeden Zhu, bu durumun Taiwanlı soydaşlar için ağır bir felakete yol açacağını vurguladı.

Zhu, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in iç işlerine ait bir konu olduğunu yineledi.

ABD'deki bazı kişileri de Taiwan'ı siyasi ve ekonomik çıkarları için piyon olarak kullanmakla eleştiren Zhu, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etme çağrısında bulundu.