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Çin, ABD'nin Taiwan'a silah satışına karşı çıkıyor

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Taiwan'a silah satışını kınayarak Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını belirtti. Sözcü, silah satışının Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ihlal ettiğini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Wu, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın Taiwan'a 300 milyon ABD doları değerinde silah satışını ilan etmesiyle ilgili soru üzerine Salı günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, silah satışının tek Çin ilkesi ve başta 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ağır şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Wu, ABD'nin bu hamlesinin Çin'in egemenliği ve güvenliğini ciddi biçimde baltaladığını, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı unsurlara hatalı bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Sözcü, Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinin merkezinde yer alan en önemli ve hassas mesele olduğunu hatırlattı.

Wu, ABD'yi Taiwan'a silah satışını durdurmaya, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmeye ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya çağırdı.

Çin'i kontrol etmek için Taiwan'ı kullanmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu belirten sözcü, askeri yollarla "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına girmenin de sonuçsuz kalacağını vurguladı.

Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı muhafaza etmek amacıyla askeri eğitim ve hazırlığını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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