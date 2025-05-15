Çin, ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Kaldırmasını Destekliyor

Çin, ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Kaldırmasını Destekliyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından, Suriye hükümetinin kapsayıcı iç politika ve barışçı dış politika izlemesine destek verdiklerini açıkladı.

Çin, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından, ülkenin yeni yönetiminin kapsayıcı iç politika ve barışçı dış politika izlemesinin desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in yasa dışı tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, "Yaptırımlardan zarar gören Suriye halkına sempati duyuyor, Suriye hükümetinin kapsayıcı iç politika ve barışçı dış politika izlemesini, ülkeyi tekrar istikrar ve kalkınma yoluna sokmasını destekliyoruz." dedi.

Lin, uluslararası toplumun da Suriye'yi barış ve istikrar içinde görmeyi umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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