Çin, ABD'nin Siber Saldırılarını Kınadı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in siber güvenliğini korumak için gerekeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında Harbin Kamu Güvenliği Bürosu'nun siber saldırılara ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Büro, yılın başlarında Asya Kış Oyunları sırasında 3 ABD ajanının siber saldırılara karıştığını tespit etmişti.

Sözcü, ABD hükümetinin, 9. Asya Kış Oyunları sırasında oyunların bilişim sistemlerine ve Heilongjiang'daki kritik bilişim altyapısına siber saldırılar düzenlediğini belirtti. Lin, Çin'in kritik bilişim altyapısını, ulusal savunmasını, finans, toplum ve üretimini ve vatandaşlarının kişisel bilgilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bu saldırıyı korkunç diye niteledi.

Lin, "ABD hükümetinin söz konusu kötü niyetli siber faaliyetini kınıyoruz" dedi.

"ABD'den siber güvenlik konusunda sorumlu bir tutum sergilemesini ve siber saldırılar da dahil olmak üzere Çin'e yönelik her türlü saldırı ve asılsız karalamaya son vermesini istiyoruz" diyen Lin, Çin'in kilit önemdeki altyapısına yönelik siber saldırıları konusunda ABD'ye çeşitli kanallardan endişelerini ilettiklerini söyledi.