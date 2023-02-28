Çin, ABD'nin Rusya ile Bağlantılı Çinli Şirketlere Yaptırımlarını Kınadı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin ABD'yi, Rusya ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Çinli şirketlere yaptırım uyguladığı için kınadı ve yasadışı, tek taraflı yaptırımların yürürlükten kaldırılmaması halinde Çin'in karşı önlemleriyle karşılaşılacağını ilan etti.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin ABD'yi, Rusya ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Çinli şirketlere yaptırım uyguladığı için kınadı ve yasadışı, tek taraflı yaptırımların yürürlükten kaldırılmaması halinde Çin'in karşı önlemleriyle karşılaşılacağını ilan etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü konuyla ilgili basın toplantısında ABD'nin eylemlerinin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde temelsiz olduğunu söyledi.

Mao, "Bunlar tipik tek taraflı yaptırımlar ve yasadışı 'uzun kol yargı yetkisi' uygulamalarıdır ve Çin'in çıkarlarına zarar veriyorlar. Bu adımı esefle karşılıyor ve reddediyoruz, ABD tarafıyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Sözcü, Ukrayna konusunda Çin'in pozisyonunun objektif ve adil olduğunu söyledi.

Mao, "Barış görüşmelerini aktif olarak destekledik ve siyasi bir çözüm aradık. Ancak ABD alevleri ve savaşı daha fazla silahla körüklüyor" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne göre, ABD bugüne dek Ukrayna'ya 32 milyar ABD doları değerinde askeri yardım sağladı ve bu kapsamda büyük miktarda gelişmiş silah gönderdi. Sadece birkaç gün önce Ukrayna'ya 2 milyar ABD doları değerinde bir askeri yardım dilimi daha duyuruldu.

Mao, ABD'nin çatışmanın bir tarafına silah akıttığını, böylece savaşı uzatarak barışı zorlaştırdığını, Çin'in Rusya'ya silah tedarik edeceğine dair dezenformasyon yaydığını ve bu bahaneyle Çinli şirketlere yaptırım uyguladığını söyledi.

Mao, "Bu, kesin bir hegemonyacılık, çifte standart ve mutlak ikiyüzlülüktür" dedi.

"Ukrayna krizinin tamamen tırmanmasının birinci yıl dönümünde Çin, Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belge yayımlarken, ABD, Çinli ve diğer yabancı şirketlere yaptırımlar uyguladı. Barışı ve gerilimi düşürmeyi kim destekliyor, gerilimi kim körüklüyor ve dünyayı daha istikrarsız hale getiriyor? Cevap oldukça açık" dedi.

Sözcü, ABD'yi davranışları üzerinde düşünmeye, dünya için neyin iyi olduğunu göz önünde bulundurmaya, gerilimi gerçekten düşürecek ve barış görüşmelerini başlatmaya yardımcı olacak bir şeyler yapmaya çağırdı.

"ABD'nin ayrıca dezenformasyon yaymayı bırakması ve Çinli şirketlere yönelik yaptırımları geri çekmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Mao, "Çin tarafı, Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını güçlü şekilde korumak için gerekeni yapmaya devam edecek. ABD yaptırımlarına yanıt olarak kararlı karşı önlemler alacağız" dedi.