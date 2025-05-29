Çin, ABD'nin Öğrenci Vizelerine Yönelik Ayrımcı Uygulamalarını Reddetti

Çin, ABD'nin Öğrenci Vizelerine Yönelik Ayrımcı Uygulamalarını Reddetti
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çinli öğrencilere yönelik vizeleri iptal etme uygulamalarının ayrımcı olduğunu ve iki ülke arasındaki etkileşimi olumsuz etkilediğini belirtti. Mao, bu durumu kararlılıkla reddettiklerini ve ABD'ye protestolarını ilettiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etme şeklindeki ayrımcı uygulamalarının, sözde "özgürlük ve açıklık" konusundaki yalanlarını gözler önüne serdiğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, ABD tarafının makul olmayan şekilde ideoloji ve ulusal güvenlik kisvesiyle Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmesinin, Çinli öğrencilerin meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiğini ve iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimin olağan seyrini bozduğunu belirtti.

Mao, "Çin, bu durumu kararlılıkla reddetmektedir ve ABD tarafına protestolarını iletmiştir" dedi.

ABD'nin siyasi saiklerle başlattığı söz konusu ayrımcı uygulamanın, sözde özgürlük ve açıklık konusundaki yalanlarını ortaya çıkardığını kaydeden Mao, bu uygulamanın, ülkenin uluslararası imaj ve güvenilirliğini daha da zedeleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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