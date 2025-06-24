Çin, ABD'nin Nükleer Eylemini Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin nükleer silah sahibi olarak İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını 'emsali olmayan vahim bir eylem' olarak nitelendirerek kınadı ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti.

Çin, ABD'nin, nükleer silah sahibi bir ülke olarak, silah sahibi olmayan bir başka ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırısını emsali olmayan vahim bir eylem olarak niteledi.

CGTN'in haberine göre, Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, örgütün düzenlediği acil durum toplantısında konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip ABD'nin, nükleer silaha sahip olmayan İran'ın UAEA güvencesindeki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Daimi Temsilci Li, "Bu, doğası itibarıyla vahim ve emsalsiz bir eylem." ifadesini kullandı.

ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Orta Doğu'da gerilimi yükselttiğini belirten Li, Çin'in bundan endişe duyduğunu, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme ve UAEA güvencesi altındaki nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer sorunun çözümünün temel yolunun müzakere ve işbirliği olduğunun altını çizen Li, uluslararası topluma ve özellikle ABD'ye, gerilimin düşürülmesi, diyalog ve müzakerenin teşvik edilmesi için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı

Trump duyurdu! İran ve İsrail ateşkes için anlaştı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü

Hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi

İran'daki savaş İsmail Kartal'ı da etkiledi! Kapılar yüzüne kapanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.