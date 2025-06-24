Çin, ABD'nin Nükleer Eylemini Kınadı

Çin, ABD'nin, nükleer silah sahibi bir ülke olarak, silah sahibi olmayan bir başka ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırısını emsali olmayan vahim bir eylem olarak niteledi.

CGTN'in haberine göre, Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, örgütün düzenlediği acil durum toplantısında konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip ABD'nin, nükleer silaha sahip olmayan İran'ın UAEA güvencesindeki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Daimi Temsilci Li, "Bu, doğası itibarıyla vahim ve emsalsiz bir eylem." ifadesini kullandı.

ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Orta Doğu'da gerilimi yükselttiğini belirten Li, Çin'in bundan endişe duyduğunu, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme ve UAEA güvencesi altındaki nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer sorunun çözümünün temel yolunun müzakere ve işbirliği olduğunun altını çizen Li, uluslararası topluma ve özellikle ABD'ye, gerilimin düşürülmesi, diyalog ve müzakerenin teşvik edilmesi için çaba gösterme çağrısı yaptı.