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Çin, ABD'nin Kovid-19 Kökenine Yönelik İddialarını Kınadı

Çin, ABD'nin Kovid-19 Kökenine Yönelik İddialarını Kınadı
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü, ABD'nin Kovid-19'un kökeni hakkındaki iddialarını kınayarak, bilimsel konuların siyasallaştırılmasını eleştirdi ve virüsün ABD'de daha önce ortaya çıktığını vurguladı.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü, Beyaz Saray'ın internet sitesinde Kovid-19'un kökenine ilişkin yayımlanan makalede Çin'in karalanmasını kınayarak, ABD'nin bilimsel konuları siyasallaştırılmaya çalıştığını söyledi.

Sözcü, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin daha önce dile getirdiği "virüsün Wuhan'da bir laboratuvardan sızdığı" iddiasına benzer iddialar içeren makalenin tamamen bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu ve ileri sürülen "kanıtların" tümüyle uydurma olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin Kovid-19'un ortaya çıkışı konusunda Çin'i suçlamaya ve karalamaya yönelik devam eden girişimlerinin, bilimsel konuları siyasallaştırmaya ve Çin'i kontrol altına almada pandemiyi bir araç olarak kullanmaya yönelik kötü niyetli amacını gösterdiğini ifade etti.

Yetkili, ortaya çıkan bilgi ve kanıtların virüsün, ABD'de daha erken bir tarihte ortaya çıktığını göstermesi nedeniyle, köken araştırmasının bir sonraki aşamasının ABD'de yapılması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "ABD'yi Çin'e yönelik asılsız suçlamalarına ve karalama kampanyalarına derhal son vermeye, kendisinin yol açtığı sorun için sorumluluk üstlenmeye ve uluslararası topluma ve tüm dünyadaki insanlara güvenilir ve sorumlu açıklamalar yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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