Çin, ABD'nin Kısıtlayıcı Önlemlerini Sert Bir Dille Eleştirdi

Çin, ABD'nin Kısıtlayıcı Önlemlerini Sert Bir Dille Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çip ihracat kontrolleri ve vize iptalleri gibi ayrımcı uygulamalarının, iki ülke arasındaki Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltaladığını belirtti ve Çin'in haklarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e karşı art arda çok sayıda ayrımcı ve kısıtlayıcı önlem uygulamaya koyarak iki ülke arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ekonomik ve ticari görüşmelerde varılan mutabakatı ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Bakanlık sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu önlemleri arasında yapay zeka çipi ihracat kontrollerine ilişkin yönerge çıkarılması, Çin'e çip tasarım yazılımı satışının durdurulması ve Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi gibi uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

Sözcü, bu eylemlerin 17 Ocak'ta iki ülke liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan uzlaşıyı ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, defalarca yeni tek taraflı ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar çıkaran ABD'nin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki belirsizlik ve istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.

Sözcü, "ABD kendi eylemlerini düşünmek yerine gerçekleri büyük ölçüde çarpıtarak Çin'i asılsız şekilde mutabakatı ihlal etmekle suçladı. Bu haksız suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

ABD'nin "karşılıklı gümrük vergisine" karşı aldıkları gümrük vergisi ve gümrük vergisi harici önlemleri iptal ettiklerini veya askıya aldıklarını hatırlatan sözcü, sorumlu bir yaklaşımla Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı ciddiye aldıklarını, titizlikle uyguladıklarını ve mutabakatı aktif şekilde desteklediklerini belirtti.

Sözcü, "Hak ve çıkarlarımızı korumakta kararlı, mutabakatı uygulamakta da samimiyiz" dedi.

Cenevre görüşmelerinde elde edilen sonuçlarını "zor kazanıldığına" işaret eden sözcü, ABD'ye Çin ile aynı doğrultuda çalışma, yanlış uygulamalarını derhal düzeltme, görüşmelerde varılan fikir birliğini ortaklaşa koruma ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.

Sözcü, ABD'nin yanlış yolda ilerlemekte ısrar edip Çin'in çıkarlarına zarar vermeye devam etmesi durumunda meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlılıkla güçlü tedbirler alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti

3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için bugün son gün

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.