Çin, ABD'nin Kazalarını Elektronik Müdahale Teorisi ile İlgili İddiaları Reddetti

Güncelleme:
Çin, 26 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde ABD Donanması'na ait bir taarruz helikopteri ve savaş uçağının düştüğü olaylarda elektronik sinyal bozucu müdahalelerin etkisi olduğu yönündeki iddiaları geri çevirdi. Çinli askeri uzmanlar, ABD'nin durumu ideolojik önyargılarla değerlendirdiğini savundu.

Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, 26 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazalarda, elektronik sinyal bozucu müdahalelerinin rolü olduğuna ilişkin iddiaları reddetti.

Çin devlet televizyonu CCTV'deki haberde, Çinli askeri uzmanların, söz konusu kazaların sebepleri ve Çin'in müdahalesine ilişkin internet forumlarında dile getirilen iddialara ilişkin görüşlerine yer verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Hava Kuvvetleri Akademisi araştırmacılarından Vang Mingcı, ABD'nin hassas konulardaki sorunlarda iç problemlere bakmak yerine sebep-sonuç ilişkilerini ideolojik önyargıyla değerlendirme eğiliminde olduğuna işaret ederek, "Elektronik müdahale teorisi, büyük güç rekabeti perspektifinden bir spekülasyon yaratarak cepheleşmeyi kışkırtmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Cang Şiefıng adındaki bir başka askeri uzman da ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği "kötü yakıt" senaryosunun daha akla yakın olduğunu öne sürdü.

ÇHKO ile bağlantılı "Çin Askeri Borazanı" adlı sosyal medya hesabı da 2000'li ve 2010'lu yıllarda "Şişman Leonard" lakaplı Malezyalı iş insanı Leonard Glenn Francis'in bölgedeki ABD askeri yetkililerine rüşvet karşılığında Pasifik Filosu'na tedarik sağladığı skandalı hatırlatırken, benzer bir durumun yaşanmış olabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan aynı hesapta, her iki kazanın da ABD'nin Nimitz uçak gemisinde yaşandığına işaret edilerek, 50 yıldır donanmada yer alan gemide yıpranmaya bağlı arızalar, yakıt ve su sızıntıları olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD Pasifik Filosu, 26 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde Nimitz uçak gemisinin harp filosuna bağlı görev yapan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğünü bildirmişti.

