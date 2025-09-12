Çin, ABD'nin İran Destekli Husilere Yaptırımlarına İtiraz Etti

Pekin yönetimi, ABD'nin, İran destekli Husiler'e finansman ve tedarik sağladığı gerekçesiyle aralarında 1 Çinli şirketin olduğu 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamasına itirazını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Sözcü Lin, "ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden yaptırım istismarına karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), 11 Eylül'de, Husiler'in yasa dışı finansman, kaçakçılık ve silah tedariki operasyonlarının parçası oldukları gerekçesiyle Yemen, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Marshall Adaları'ndaki 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaleti yönetimine bağlı Hubey Sanayi Grubu, Husilerin tedarikçilerine balistik füze yapımında kullanıldığı iddia edilen kimyasalları sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer almıştı.

Husilerle bağlantılı paravan kuruluş olduğu iddia edilen Yiwu Wan Shun Ticaret Şirketi ile Al Hammadi Ticaret, Gemicilik ve Gümrük Hizmetleri Şirketine de askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin Çin'den tedarikini ve nakliyatını yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.