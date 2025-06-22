Çin, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

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Çin, ABD'nin İran'a ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, BM Şartı'nın ihlali ve Orta Doğu'daki gerilimi arttırdığına dikkat çekti. Çin, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Çin, ABD'nin İran'a ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu hareketinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırdığı belirtildi.

Çin'in, ABD'nin İran'a ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, çatışmanın taraflarına, özellikle İsrail'e, mümkün olan en kısa sürede ateşkes ilan etmeleri, sivillerin can güvenliğini sağlamaları, diyalog ve müzakereleri başlatmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Çin'in, adaleti korumak ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı tesis etmek üzere uluslararası toplum ile çabalarını birleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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