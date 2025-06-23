Çin, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı.

Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin pazar günkü acil gündemle düzenlenen toplantısında, "ABD cumartesi günü İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemiştir. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

ABD saldırılarının BM Antlaşması ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerinin yanı sıra İran'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyen Fu, bu durumun Ortadoğu'daki gerilimi artırdığını ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine ağır darbe indirdiğini ifade etti.

Fu, uluslararası toplumun adaleti savunması ve bölgede durumu yatıştırmak ve barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için somut çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Derhal ateşkes yapılması ve çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan Fu, "Ortadoğu'da gerilimin aniden tırmanarak kontrolden çıkma riskinden dolayı derin endişe duyuyoruz. Başta İsrail olmak üzere çatışmanın tarafları, gerilimin tırmanmasını önlemek ve savaşın yayılmasına kararlılıkla engel olmak üzere derhal ateşkes ilan etmelidir" dedi.

Fu, "Söz konusu taraflar uluslararası hukuka riayet etmeli, güç kullanımına yönelik eğilimlerini kontrol altına almalı ve çatışmaları şiddetlendirip yangına körükle gitmekten kaçınmalıdır" diye konuştu.