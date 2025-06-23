Çin, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, uluslararası hukukun ihlalini vurguladı. Ortadoğu'da gerilimin arttığına dikkat çekildi ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldı.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve ülkede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvencesi altında bulunan nükleer tesisleri bombalamasını güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Pazar günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenledikleri yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, ABD'nin eylemlerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Ortadoğu'daki gerilimi artırdığını ifade etti.

Sözcü, başta İsrail olmak üzere çatışmanın taraflarına en kısa sürede ateşkes yapmaları, sivillerin güvenliğini sağlamaları ve diyalog ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

Sözcü ortak çaba göstermek, adaleti sağlamak ve Ortadoğu'da barış ve istikrarı yeniden tesis etmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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