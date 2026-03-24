Çin: Ortadoğu'da Çatışmalar Sona Ermeli ve Bir An Önce Ateşkes Sağlanmalı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'ın elektrik santrallerine yönelik planlanan saldırıları müzakereler için ertelediği yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, salı günü düzenlenen basın toplantısında, ilgili taraflara derhal ateşkes ilan etmeleri, çatışmalara son vermeleri ve mümkün olan en kısa sürede barış ve diyaloğa dönmeleri çağrısı yaptı.

Sözcü, savaşın uzamasının kimsenin çıkarına olmadığını, ateşkes ve diyaloğun ise tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Lin, "Çin, mevcut durumun tırmanması ve bölge dışına yayılmasının bölgesel ve küresel barış ile istikrara darbe vurmasından ciddi endişe duyuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua