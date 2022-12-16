Çin, ABD'nin İhracat Kontrolü Getirdiği Varlık Listesine 36 Çin Şirketinin Dahil Edilmesine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ihracat kontrolü getirdiği varlık listesine 36 Çin şirketinin dahil edilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, ABD'nin bu hareketine karşılık, Çin tarafının Çinli şirket ve kurumların meşru hak ve çıkarlarını sağlam şekilde korumak için gerekli tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.

Çin tarafının 25 Çinli şirketin "doğrulanmamış listeden" çıkarıldığını fark ettiğini belirten Sözcü, iki tarafın karşılıklı saygı temelinde iletişim yoluyla belirli endişeleri giderebileceğini göstermesi nedeniyle bu hareketi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD tarafının ulusal güvenlik kavramını gereksiz zorladığını, ihracat denetimleri ile diğer önlemleri istismar ettiğini belirten Sözcü, Çinli şirket ve kurumlara yönelik, tipik piyasa bozucu ve ekonomik zorbalık uygulamalarıyla, harekete geçmek için ABD'nin devlet gücünü kullandığını söyledi.

Sözcü, Çinli şirketlerin ABD tarafından sözde varlık listesine sürekli dahil edilmesinin, Çin ve ABD şirketleri arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozduğunu, piyasa kurallarına aykırı olduğunu, pazar kuralları ile uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar verdiğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını etkilediğini ve küresel barış ve kalkınmanın çıkarlarını baltaladığını söyledi.

Sözcü, bunun Çin, ABD ve dünya için iyi olmadığını söyledi.

İhracat denetimlerinin adil, makul ve ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerektiğini vurgulayan Sözcü, bunların kalkınmayı desteklemek için bilimsel ve teknolojik başarıların rasyonel kullanımını, ayrıca normal uluslararası bilim ve teknoloji etkileşimleri ile ticari işbirliğini veya küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin sorunsuz işleyişini engellememesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in ABD'nin hatalı uygulamalarına derhal son verip merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün olduğu çok taraflı ticaret sisteminin kurallarını uygun şekilde yerine getirme yoluna geri dönmesini umduğunu sözlerine ekledi.