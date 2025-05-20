Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Önlemlerini Kınadı

Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Önlemlerini Kınadı
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çip ürünlerine yönelik ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını belirterek, Amerika'yı ayrımcı politikalarını durdurmaya çağırdı. Bakanlık, bu önlemlerin küresel teknoloji endüstrisine zarar verdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'in çip ürünlerini hedef alan ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmasını kınayarak, ülkeyi derhal yanlışlarını düzeltmeye ve Çin'e karşı aldığı ayrımcı önlemlerine son vermeye çağırdı.

ABD'nin Çin'in çip ürünlerine ilişkin revize edilmiş duyurusu hakkında pazartesi günü değerlendirmelerde bulunan bakanlık sözcüsü, söz konusu duyurunun özünde hala ayrımcı önlemler barındırdığını ve piyasa düzenini bozacağını söyledi.

ABD'nin ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ve temelsiz suçlamalarla Çin'in çip ürünlerine daha katı kısıtlamalar getirdiğini vurgulayan sözcü, bu tür tek taraflı zorbalıklara kesinlikle karşı olduklarını sözlerine ekledi.

Sözcü, ABD'nin bu eylemlerinin Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, küresel yarı iletken endüstrisi sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini ve küresel teknolojik inovasyonu sekteye uğrattığını kaydetti.

Sözcü, ABD tarafını Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde varılan mutabakatı ortaklaşa korumak ve sürdürülebilir, uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulmasını teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Sözcü, ABD'nin Çin'e yönelik önemli düzeyde zarar verici politikalarını sürdürmesi durumunda, meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlı önlemler alacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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