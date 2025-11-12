Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Kısıtlamalarını Askıya Almasını Değerlendirdi

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin, ihracat kontrol kısıtlamalarını ABD'nin yaptırım listelerindeki tarafların yüzde 50 ya da üzerinde mülkiyetine sahip olduğu şirketlere genişleten yönetmeliği 10 Kasım itibarıyla bir yıllığına askıya aldıklarını belirten duyurusunu dikkate aldıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada bunun, ABD tarafının, Çin ile ABD arasında Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Sözcü, iki ülkenin, sözde yüzde 50 mülkiyet kuralının bir yıllığına askıya alınmasının ardından yapılacak düzenlemeler konusundaki görüşmelere devam edeceğini ifade etti.

Sözcü, karşılıklı saygı ve eşit koşullarda istişare ilkeleri temelinde diyalog ve iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek ve hem iki ülkenin işletmeleri hem de küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarı için uygun koşullar yaratmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.