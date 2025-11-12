Haberler

Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Kısıtlamalarını Askıya Almasını Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin mülkiyet kuralını bir yıl süreyle askıya almasını önemli bir adım olarak nitelendirerek, iki ülke arasında devam eden diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin, ihracat kontrol kısıtlamalarını ABD'nin yaptırım listelerindeki tarafların yüzde 50 ya da üzerinde mülkiyetine sahip olduğu şirketlere genişleten yönetmeliği 10 Kasım itibarıyla bir yıllığına askıya aldıklarını belirten duyurusunu dikkate aldıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada bunun, ABD tarafının, Çin ile ABD arasında Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Sözcü, iki ülkenin, sözde yüzde 50 mülkiyet kuralının bir yıllığına askıya alınmasının ardından yapılacak düzenlemeler konusundaki görüşmelere devam edeceğini ifade etti.

Sözcü, karşılıklı saygı ve eşit koşullarda istişare ilkeleri temelinde diyalog ve iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek ve hem iki ülkenin işletmeleri hem de küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarı için uygun koşullar yaratmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu

6 kişiye mezar olan faciada yangının çıkış nedeni belli oldu
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.