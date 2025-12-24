Çin: Abd, Yabancı Menşeli İha'ları Yasak Listesine Ekleme Şeklindeki Hatalı Kararını Geri Çekmeli

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, yabancı ülke menşeli insansız hava araçlarını (İHA) ve kilit önemdeki İHA parçalarını "Kapsam Listesi'ne" ekleme kararıyla ilgili hatalı eylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Sözcü salı günü yaptığı açıklamada söz konusu hamleye kesin şekilde karşı olduklarını belirterek ABD tarafına ilgili önlemleri derhal yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu.

Pazartesi günü güncellenen "Kapsam Listesi", ABD'nin ulusal güvenliği ya da ABD halkının güvenlik ve emniyeti açısından kabul edilemez risk taşıdığı düşünülen iletişim ekipman ve hizmetlerini içeriyor.

Yabancı ülke menşeli İHA'ların yeni modellerinin ve kritik bileşenlerinin listeye eklenmesi, bu İHA'lar ve bileşenlerinin, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan onay alamadığı ve dolayısıyla ABD'ye ithalat ve ABD'de satışlarının fiilen yasaklanması anlamına geliyor.

Sözcü, Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki olağan ticari etkileşim ve faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke sektörlerinin güçlü taleplerini göz ardı eden ABD tarafının sık sık ulusal güvenlik kavramını genişletip Çinli şirketler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına almak üzere devlet erkini kötüye kullandığını belirtti.

Sözcü, "Söz konusu eylemler, tipik bir piyasa çarpıtma ve tek taraflı zorbalık uygulaması örneği teşkil etmektedir" dedi.

Sözcü, ABD tarafının bu konuda yanlış yönde ilerlemede ısrarcı olması halinde Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere gerekli önlemleri kararlılıkla alacaklarını vurguladı.