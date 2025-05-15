Çin, ABD'nin Huawei Üzerindeki İhracat Kontrollerini Kınıyor

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'nin Ascend çiplerini hedef alan ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmasını kınayarak Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı önlemler alacaklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin kısa süre önce Huawei'nin Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanılmasının ABD'nin ihracat kontrollerinin ihlali anlamına geleceği şeklindeki açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ABD, ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanmakta ve Çin'in çip ürünlerine temelsiz suçlamalarla daha katı kısıtlamalar getirmektedir" dedi.

Söz konusu açıklamanın, tipik bir piyasa dışı ve tek taraflı zorbalık uygulaması olduğunu kaydeden sözcü, ABD'nin tek taraflı ve korumacı doğasının bu açıklamayla tam olarak ortaya çıktığını ifade etti.

He, ABD'nin hamlesinin Çinli şirketlerin meşru haklarına ciddi zararlar verdiğini, küresel yarı iletken tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiğini, piyasa kurallarını ihlal ettiğini ve uluslararası ticaret düzenini bozduğunu kaydetti.

Kısıtlamaların aynı zamanda Çinli ve ABD'li firmalar arasındaki uzun vadeli, karşılıklı fayda sağlayan ve sürdürülebilir işbirliğini de tehlikeye atacağını belirten sözcü, ABD'yi derhal yanlışlarını düzeltmeye çağırarak, Çinli firmaların hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı adımlar atılacağını vurguladı.