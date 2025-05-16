Çin, ABD'nin Huawei Çipleri ile İlgili Kararına Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin Huawei Çipleri ile İlgili Kararına Tepki Gösterdi
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei'in Ascend çiplerinin kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayan kararını eleştirerek, bu durumun piyasa kurallarını ihlal ettiğini ve Çin'in teknoloji sektörüne baskı yaptığını savundu.

Pekin yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayacağını bildiren ABD'ye tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını zorladığını, ihracat kontrollerini ve sınır aşırı yargı yetkisini istismar ederek Çin'in çip ürünlerini ve yapay zeka endüstrisini sebepsiz yere engellemeye ve baskılamaya çalıştığını savundu.

Kararın piyasa kurallarını ihlal ettiği, küresel üretim ve tedarik zincirini sekteye uğrattığı ve Çin şirketlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini ifade eden Sözcü Lin, Çin'in buna karşı çıktığını ve asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Lin, Washington yönetimine, tek taraflı ve korumacı "zorba" eylemlerini derhal düzelterek Çin teknoloji şirketi ve yapay zeka endüstrisini haksız şekilde baskılamaya son vermesi çağrısında bulundu.

Sözcü Lin, Çinli şirketlerin meşru hakları ile çıkarlarını ve ülkenin kalkınma hakkını korumak için kararlı tedbirler alacaklarını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien de dün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin kararını eleştirmiş, bunun küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına tehdit oluşturacağını, uluslararası ticaret düzenine zarar vereceğini savunmuştu.

ABD'nin çip yönergesi

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 13 Mayıs'ta yayımladığı yönergede, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal edeceğini belirtmişti.

Yönergede ayrıca ABD menşeli çiplerin Çinli şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmasının da potansiyel sonuçları olabileceği uyarısına yer verilmişti.

Huawei'in geliştirdiği Ascend 910 serisi çipler, ABD'li Nvidia'nın yapay zeka modellerinde kullanılan A100 çiplerine rakip olarak görülüyor.

Şirketin üretim ve geliştirilme süreçleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediği çip serisi, Çin'in bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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