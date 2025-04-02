Çin, ABD'nin Hong Kong Raporunu Reddetti

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Hong Kong hakkındaki sözde raporunu güçlü bir şekilde reddettiklerini belirterek ABD'ye Hong Kong başta olmak üzere Çin'in içişlerine her türlü müdahaleye son verme çağrısı yaptı.

Guo salı günkü basın toplantısında ABD'nin sözde Hong Kong Politika Eylem Raporu'nun yalan ve dezenformasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Guo, raporun "bir ülke, iki sistem" ilkesine, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliği Korunma Yasası'na ve Ulusal Güvenliği Koruma Yönetmeliği'ne yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğunu vurguladı.

Sözcü, raporun Hong Kong'daki demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin kullanılması ve insan hakları koşullarını karalamayı amaçladığını ve Hong Kong'un ulusal güvenlik olaylarını ele alış şekline müdahale ettiğini ve yasanın ülke sınırları dışında uygulanmasına yönelik yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Hong Kong'daki merkezi yönetimi temsil eden yetkililere ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi yetkililerine yönelik ABD'nin duyurduğu tek taraflı yaptırımların temelden ve gerekçeden yoksun olduğunu kaydeden sözcü, söz konusu yaptırımların ve raporun, Hong Kong meselesi başta olmak üzere Çin'in içişlerine yönelik ciddi bir müdahale teşkil ettiğini vurgulayarak bunu kesin olarak reddettiklerini ve güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti.

Guo, Hong Kong'un iadesinden bu yana Çin hükümetinin "bir ülke, iki sistem" ilkesini tam olarak, bağlılıkla ve kararlı şekilde uyguladığını ve Hong Kong halkının Hong Kong'u yönettiğini ve büyük düzeyde özerkliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi polisinin Hong Kong'dan kaçan Çin karşıtı ayaklanmacılara karşı hukuk çerçevesinde önlemler aldığını ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi yargı makamlarının ulusal güvenlik davalarını hukuka uygun şekilde ve tarafsız ve adil olarak ele aldığını kaydeden sözcü, söz konusu uygulamaların uluslararası hukuka uygun ve yaygın uygulamalar olduğunu ve ABD'nin müdahalesini asla kabul etmediğini vurguladı.

Guo, ABD'nin kendisi ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletip kötüye kullanır ve tek taraflı yaptırımları ve sınır aşan yargı yetkisini artırırken Çin'in merkezi hükümetinin ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Hong Kong'da yasalar uyarınca ulusal güvenliği sağlama çabalarına kasıtlı şekilde iftira atıp saldırmasının, bir kez daha ABD'nin iki yüzlü çifte standardını ve baskıcı doğasını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Hong Kong'un Çin'in Hong Kong'u olduğunu ve Hong Kong'un meselelerinin tamamen Çin içişlerine ait meseleler olduğunu vurgulayan sözcü, Çin hükümetinin ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma, "bir ülke, iki sistem" ilkesini hayata geçirme ve dış güçlerin Hong Kong'un meselelerine müdahalesine karşı çıkma konusunda sarsılmaz kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Guo, "ABD'yi uluslararası hukukun ilkelerine ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara riayet etmeye ve Hong Kong başta olmak üzere Çin'in içişlerine her türlü müdahaleye son vermeye çağırıyoruz. ABD'nin hatalı uygulamalarına karşı kararlılıkla karşı önlemler alacağız" dedi.