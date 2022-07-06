Çin, ABD'nin Hollanda'dan Çin'e Yapılan Çip Üretimi Teknolojisi İhracatanı Engelleme Girişimini Eleştirdi

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ni Hollandalı bir tedarikçiyi Çin'e çip üretim donanımı satmayı durdurmaya zorlamasıyla ilgili kınadı ve ABD'nin hamlelerini "teknoloji-terörünün" tipik bir örneği olarak nitelendirdi. Zhao bu açıklamayı, rutin basın toplantısında ABD'nin Hollanda'yı ASML Holding NV'nin ana akım teknolojileri, en ileri sistemleri ya da diğer adıyla DUV'yi Çin'e satmasını yasaklamaya dair zorladığına yönelik haberlerin sorulması üzerine yaptı. Zhao, "Bu, ABD'nin ulusal gücünü kötüye kullanmasının ve zorlayıcı diplomasinin bir parçası olarak teknolojik hegemonyaya bel bağlamasının bir başka örneği" dedi.

Mevcut küreselleşme bağlamında ABD'nin teknoloji ile ekonomi ve ticaret meselelerini defalarca politikleştirdiğini, araçsallaştırdığını ve ideolojik şekilde konumlandırdığını ve diğer ülkelere "teknolojik blokaj" uyguladığını kaydeden Zhao, bunun ancak diğer ülkelerin teknoloji için sadece ABD'ye dayanmanın işe yaramayacağını görmesini sağlayacağını söyledi. Sözcü, "Bu aynı zamanda ülkelerin bilimsel ve teknolojik bağımsızlık ile kendilerine yeterliliğe ulaşmaları sürecini hızlandırmalarını sağlayacak" diye ekledi. Zhao, ilgili tarafların objektif ve tarafsız tutumlarını sürdürmelerini, kendi uzun vadeli çıkarları ile dürüst ve adil piyasa ilkesine göre hareket etmelerini ve bağımsız kararlar vermelerini umduğunu da ifade etti.

Xinhua / Güncel