Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Talebine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin G7 ve NATO ülkelerinden Rusya'dan petrol alan Çin'e yüzde 50-100 ek gümrük vergisi uygulanmasını talep etmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günkü basın toplantısında sözde "Rusya'yla bağlantılı" konuları gerekçe göstererek Çin'e yönelik ticari ve ekonomik kısıtlamalar getirilmesine her zaman karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, ABD'nin, Rusya'dan petrol satın alması nedeniyle Çin'e "ikincil gümrük vergileri" uygulama konusunda ilgili taraflara baskı yapmasının, tipik bir tek taraflı zorbalık ve ekonomik zorlama eylemi olduğunu kaydetti.

Böyle bir hamlenin iki devlet başkanının telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatı ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkat çeken sözcü, bunun küresel ticareti ciddi şekilde etkileyebileceğini ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozabileceğini de ifade etti.

Buna şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayan sözcü, herhangi bir tarafın Çin'in çıkarlarına zarar vermesi halinde meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını dile getirdi.

Sözcü, ABD'nin ihtiyatlı davranması, Çin ile aynı yönde çalışması ve ticaret farklılıklarını eşit diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü, ilgili taraflara ilkelere bağlı kalma ve uluslararası ticaret düzenini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak üzere Çin'le çalışma çağrısında bulundu.