Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Kararına Tepki Gösterdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle ithal bakıra uygulayacağı yüzde 50 gümrük vergisini eleştirerek, bu tür adımların ticaretin zararına olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ulusal güvenlik kavramının aşırı istismarına yönelik adımlara başından beri karşı çıktıklarını, ayrıca ticaret ile gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmadığını her zaman savunduklarını söyledi.

ABD'nin çarşamba günü ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ithal bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, Çin'in bu konudaki tutumunun çok net olduğunu ve gümrük vergilerinin kötüye kullanılmasının kimsenin çıkarına olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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