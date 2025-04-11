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Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artışlarına DTÖ'ye Başvurarak Tepki Gösterdi

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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin son gümrük vergisi artışları sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurduklarını açıkladı. Yapılan önlemlerin uluslararası ticaret sistemini baltaladığını ifade eden sözcü, ABD'yi bu yanlışları düzeltmeye çağırdı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin son gümrük vergisi artışlarının ardından Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına başvurduklarını söyledi.

ABD, perşembe günü Çin ürünlerine uyguladığı sözde "karşılıklı gümrük vergilerini" yükselttiğini duyurmuştu.

Sözcü, cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin tipik bir tek taraflı zorbalık ve baskı eylemi teşkil eden gümrük vergisi önlemlerinin, DTÖ kurallarının açık bir ihlali olduğunu ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde baltaladığını ifade etti.

Sözcü, meşru hak ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacaklarını ve çok taraflı ticaret sistemi ile uluslararası ekonomik ve ticari düzeni kararlılıkla destekleyeceklerini vurguladı.

Sözcü, ABD tarafını yanlışlarını derhal düzeltmeye ve Çin'e uygulanan tüm tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini kaldırmaya çağırdıklarını belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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