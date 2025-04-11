Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artışlarına DTÖ'ye Başvurarak Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin son gümrük vergisi artışlarının ardından Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına başvurduklarını söyledi.

ABD, perşembe günü Çin ürünlerine uyguladığı sözde "karşılıklı gümrük vergilerini" yükselttiğini duyurmuştu.

Sözcü, cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin tipik bir tek taraflı zorbalık ve baskı eylemi teşkil eden gümrük vergisi önlemlerinin, DTÖ kurallarının açık bir ihlali olduğunu ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde baltaladığını ifade etti.

Sözcü, meşru hak ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacaklarını ve çok taraflı ticaret sistemi ile uluslararası ekonomik ve ticari düzeni kararlılıkla destekleyeceklerini vurguladı.

Sözcü, ABD tarafını yanlışlarını derhal düzeltmeye ve Çin'e uygulanan tüm tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini kaldırmaya çağırdıklarını belirtti.