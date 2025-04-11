Çin, ABD’nin Gümrük Vergilerine Şiddetle Karşı Çıktı

CENEVRE, 11 Nisan (Xinhua) - Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ABD'nin "pervasız" gümrük vergilerine ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek bu vergilere kesin şekilde karşı çıktığını belirtti.

İki gün devam eden DTÖ Mal Ticareti Konseyi toplantısının ilk gününde ABD'nin "karşılıklı gümrük tarifeleri" konusunun tartışılmasını öneren Çin, ABD'ye küresel ekonomi ve çok taraflı ticaret sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açmamak için DTÖ kurallarına uyma çağrısı yaptı.

ABD'nin gümrük vergisi politikasını sert bir dille eleştiren Çin, bunun DTÖ kurallarını ihlal ettiğini ve çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ifade etti.

Merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemi kurallarının, küresel ticaret için vazgeçilmez bir temel teşkil ettiğinin altını çizen Çin, en çok kayrılan ülke ilkesine dayanan gümrük vergisi taahhütlerinin ticaretin şeffaf, öngörülebilir ve ayrımcılık olmaksızın yürütülmesini sağladığını söyledi.

ABD'nin söz konusu ticaret önlemlerinin en çok kayrılan ülke ilkesini ihlal ettiği gibi gümrük vergilerine yönelik DTÖ kuralları çerçevesinde bulunduğu kendi bağlayıcı taahhütlerine de aykırı olduğunu belirten Çin, bu önlemlerin "tipik bir tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık eylemi" olduğunu vurguladı.

Çin, çok taraflı ticaret sisteminin önemli bir faydalanıcısı olan ABD'nin kazanımlarını yalnızca mal ticaretindeki açıklar ya da fazlalar üzerinden değerlendirmesini dar ve yanıltıcı bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

"Karşılıklı gümrük vergileri" yaklaşımının ticaret dengesizliklerine asla çare olmayacağını belirten Çin, bu yaklaşımın geri teperek ABD'ye zarar vereceğini belirtti.

Tüm ticari anlaşmazlıkların DTÖ'nün yerleşik mekanizmalarıyla çözülmesi gerektiğine olan inancını vurgulayan Çin, tüm DTÖ üyelerini kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere birlik olmaya çağırdı.

Avrupa Birliği, İsviçre, Kanada, Kazakistan, İngiltere ve Brezilya gibi Çin'le benzer görüşe sahip onlarca DTÖ üyesi, toplantıda ABD'nin önlemlerini onaylamadıklarını dile getirdi.

AB, ABD'nin gümrük vergilerini "dünya ekonomisi ve çok taraflı ticaret sistemine büyük bir darbe" olarak niteleyerek, küresel ticaret dengesizliğinin bu tür gümrük vergileriyle düzeltilemeyeceğini ifade etti.

Yeni gümrük vergisi önlemlerinin ticaret gerilimlerini ve istikrarsızlığı artırabileceğini belirten bazı üyelerse ticari anlaşmazlıkların DTÖ çerçevesinde diyalog ve işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.