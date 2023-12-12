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Çin, ABD'nin Gazze'deki ateşkes kararını veto etmesinden üzüntü duydu

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Gazze'de acil insani ateşkese yönelik son karar tasarısını veto etmesinden duydukları üzüntü ve hayal kırıklığını dile getirdi. Çatışmaların devam etmesine izin vermenin, sivil can kayıplarının artması ve insani felaketin büyümesi anlamına geldiğini belirten Mao, nüfuz sahibi büyük ülkelerin çatışmanın durdurulmasında yapıcı rol oynaması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Gazze'de acil insani ateşkese yönelik son karar tasarısını veto etmesinden duydukları üzüntü ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından hazırlanan ateşkes karar tasarısını oylamış, ancak ABD'nin vetosu nedeniyle karar kabul edilememişti.

Mao, günlük basın toplantısında bu konudaki yorumunun sorulması üzerine, Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut şiddet dalgasının başlamasından bu yana geçen iki ayda yaklaşık 20.000 sivilin öldürüldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu hatırlattı.

Sözcü, "Ateşkes yapılması ve çatışmaların durdurulması şu anda birincil önceliğe sahip ve geniş çaplı uluslararası isteği yansıtıyor" dedi.

BAE'nin Arap ülkelerini temsilen masaya getirdiği karar tasarısına Çin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkenin ortaklaşa destek verdiğini vurgulayan Mao, Çin'in oylamadaki tek veto olan ABD vetosundan dolayı üzüntü ve hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

Çatışmaların devam etmesine izin vermenin, sivil can kayıplarının artması ve insani felaketin büyümesi anlamına geldiğini kaydeden sözcü, bu durumun daha fazla düşmanlık tohumu ekeceğini belirtti.

Mao, "Savaşla barış ve yaşamla ölüm söz konusu olduğunda, nüfuz sahibi büyük ülkeler çatışmanın durdurulmasında yapıcı rol oynamalı, sivil ölümlerinin önlenmesi için ellerinden geleni yapmalı, barışın ve yaşamın tarafında saf tutmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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