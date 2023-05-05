Çin: ABD'nin Filipinler Anlaşmasını Gerekçe Göstererek Güney Çin Denizi'ne Karışmasını Kabul Etmeyiz

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, ABD ile Filipinler arasındaki savunma yönergeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, ABD ile Filipinler arasındaki savunma yönergeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Mao Ning söz konusu yönergelerin ikili bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, herhangi bir ülkenin yönergeleri gerekçe göstererek Çin'in toprak egemenliğine, deniz haklarına ve çıkarlarına zarar verecek şekilde Güney Çin Denizi meselesine karışmaya kalkmasına Çin hükümetinin kesin olarak karşı çıktığını söyledi.

Perşembe günü yaptığı günlük basın toplantısında Mao'ya, Filipinler'in sahil güvenlik gemileri de dahil olmak üzere Filipin silahlı kuvvetlerinin Güney Çin Denizi'ndeki herhangi bir noktada saldırıya uğraması durumunda, ABD'nin Filipinler'e savunma desteği vermek üzere bölgeye intikal edeceğini belirten karşılıklı güvenlik yönergesi soruldu.

Mao, bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Çin Denizi'ndeki genel istikrarın korunduğunu söyledi.

Mao, Güney Çin Denizi'nin bölge dışındaki güçler için bir avlanma alanı değil, bölge ülkelerinin ortak yuvası olduğunu vurguladı.

Sözcü, bölge ülkeleri karşılıklı güven, dayanışma, işbirliği ve farklılıkları uygun şekilde ele alma konusunda kararlı oldukları müddetçe, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın anahtarının kendi ellerinde olduğunu belirtti.