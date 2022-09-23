Çin, ABD'nin Elektrikli Araç Sübvansiyon Hükümlerinin Dtö Kurallarını İhlal Ettiğinden Şüphelenildiğini'Söyledi

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ABD'nin Enflasyon Azaltma Yasası'nda yer alan elektrikli araç (EV) sübvansiyon hükümlerinin ayrımcı olduğunu ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini kaydetti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, basın toplantısında yaptığı açıklamada, EV'lere Kuzey Amerika'da nihai montaj koşuluyla vergi indirimi sağlayan ilgili hükümlerin diğer benzer ithal ürünlere kıyasla ayrımcılık yaptığını ve DTÖ'nün en çok kayrılan ülke ve ulusal muamele kurallarını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini söyledi. Shu, Çin'in ABD'nin hamlesinden endişe duyduğunu ve diğer bazı DTÖ üyelerinin de bu konuda ciddi kaygılara sahip olduğunu dile getirdiğini belirtti. Shu, bir DTÖ üyesi olarak ABD'nin ilgili yatırım politikalarını DTÖ kurallarına uygun bir şekilde uygulaması ve adil rekabeti destekleyen bir ticaret düzenini koruması gerektiğini ifade etti. Bakanlık sözcüsü, Çin'in yasanın bundan sonraki uygulamasını izlemeye ve değerlendirmeye ve gerektiğinde ülkenin meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla tedbirler almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.