Çin, ABD'nin Ekonomik Kısıtlamalarını Kaldırmasını Talep Etti

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin sıfır toplam zihniyetini terk ederek, Çin'e karşı uyguladığı makul olmayan ekonomik ve ticari kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, cuma günkü basın toplantısında ABD'nin kısa süre önce Nvidia'nın H20 çipinin Çin'e satışına onay verdiğini hatırlattı.

Londra'da gerçekleştirilen ekonomik ve ticari görüşmelerin ardından iki taraf arasındaki yakın iletişimin sürdüğünü kaydeden sözcü, bu süreçte Londra'da oluşturulan çerçevenin ayrıntılarının teyit edildiğini ve uygulamaya geçişin ilerletildiğini söyledi.

Sözcü, yasalar uyarınca denetime tabi ürünlere ilişkin uygun ihracat başvurularına onay verdiklerini ve bu kapsamda ABD'nin de temmuz başında Çin'e yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdığını belirtti.

Kazan-kazan işbirliğinin Çin ve ABD için doğru yol olduğunu vurgulayan sözcü, baskı ve kısıtlamaların hiçbir yere varamayacağını dile getirdi.

Perşembe günü Nvidia CEO'su Jensen Huang ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Wang Wentao, yabancı yatırım çekmeye yönelik politikalarının değişmeyeceğini ve kapılarının daha da açılacağını vurguladı etti.

Devasa bir pazar ölçeğine, çeşitli uygulama senaryolarına ve dinamik inovasyon ve yaratıcılığa sahip olduklarını belirten Wang, Nvidia gibi çokuluslu şirketlerin Çinli müşterilere yüksek kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmetler sunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Huang ise Çin pazarına büyük ilgi duyduklarını ve yapay zeka alanında Çinli ortaklarla işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.