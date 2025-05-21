Çin, ABD'nin Çip Yasağını Tek Taraflı Zorbalık Olarak Nitelendirdi

Çin, ABD'nin Çip Yasağını Tek Taraflı Zorbalık Olarak Nitelendirdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gelişmiş bilgi işlem çiplerinin küresel olarak yasaklanması girişimini eleştirerek, bunun uluslararası hukuku ihlal eden bir zorbalık örneği olduğunu ifade etti. ABD'nin bu hamlesinin diğer ülkelerin teknolojik gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerinin kullanımını küresel çapta engelleme girişimini, küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde zedeleyen tipik bir "tek taraflı zorbalık ve korumacılık" örneği olarak nitelendirdi.

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kısa süre önce ABD'nin ihracat kontrolü kurallarının sözde olası ihlali bahanesiyle bazı Huawei Ascend çipleri de dahil olmak üzere Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerine küresel yasak getirmeyi amaçlayan bir yönerge yayımladığını söyledi.

Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin diğer ülkeleri gelişmiş bilgi işlem çipleri ve yapay zeka gibi yüksek teknoloji endüstrilerini geliştirme haklarından mahrum bıraktığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin Çin'i kısıtlamak ve baskı altına almak için ihracat kontrollerini kötüye kullandığını kaydederek bunun, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi düzeyde zarar verdiğini ve Çin'in kalkınma çıkarlarını baltaladığını belirtti.

Sözcü, ABD'nin Çinli şirketleri hedef alan tedbirlerinin ayrımcı kısıtlamalar içerdiğinden kuşkulanıldığını dile getirdi.

Sözcü, bu tedbirleri uygulayan veya uygulanmasına yardımcı olan kuruluş ya da bireylerin Çin'in yasa ve yönetmeliklerini ihlal ederek yasal olarak sorumlu hale gelebileceklerini belirtti.

İnovasyon odaklı kalkınma ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin, dünya çapında geçerli eğilimler olduğunu söyleyen sözcü, ABD'den yanlışlarını derhal düzeltmesini, uluslararası ekonomik ve ticari kurallara riayet etmesini ve diğer ülkelerin bilimsel ve teknolojik kalkınmaya yönelik meşru haklarına saygı göstermesini istedi.

Sözcü, kazan-kazan sonuçları elde etmek ve herkesin faydasına olacak şekilde inovasyonu teşvik etmek üzere küresel işletmelerin piyasa ilkelerine dayalı bilimsel ve teknolojik işbirliği yürütmelerini desteklediklerini kaydetti.

Sözcü, ABD önlemlerinin gelişimini yakından takip edip, meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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