Çin, ABD'nin Çinli Öğrencilere Yönelik Vize İptaline Tepki Gösterdi

Pekin yönetimi, ABD'nin ülkede öğrenim gören bazı Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal etmeye başlayacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin ideolojiyi ve ulusal güvenliği bahane ederek Çin'den gelen uluslararası öğrencilerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Çin'in söz konusu karara karşı olduğunu ve bunu protesto ettiğini ifade eden Sözcü Mao, "ABD'nin siyasi güdülerle attığı bu ayrımcı adım, özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü göstermiştir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı açıklamada, Bakanlığının, İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Çin Komünist Partisiyle (ÇKP) bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini "agresif şekilde" iptal etmeye başlayacağını, ayrıca Çin ana karası ve Hong Kong'dan yapılan vize başvurularının daha sıkı inceleneceğini belirtmişti.