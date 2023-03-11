Çin, ABD'nin Çinli Kişi ve Kuruluşları Yaptırım Listesine Koymasına Karşı Çıktı

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, Çin'in ABD'nin İran'la ilgili sözde gerekçelerle 24 Çinli şirketi ve bir kişiyi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne alarak yaptırım uygulamasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, Çin'in ABD'nin İran'la ilgili sözde gerekçelerle 24 Çinli şirketi ve bir kişiyi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne alarak yaptırım uygulamasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin yanlış uygulamalarını derhal düzeltmesi ve Çinli işletmelere ve bireylere yönelik makul olmayan baskılara son vermesi gerektiğini belirterek, Çin'in Çinli işletme ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

Sözcü, ABD'nin İran veya Rusya ile ilgili sözde gerekçelerle Çinli şirketlere defalarca yaptırım uyguladığını söyledi.

Sözcü, "ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve sınırı aşan yargı yetkisini kötüye kullanması uluslararası hukuka aykırı, Çinli işletmelerin ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltalıyor, diğer ülkeler arasındaki normal ekonomik ve ticari mübadeleyi kesintiye uğratıyor, güvenliği tehdit ediyor, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile dünya ekonomisinin toparlanmasını ve gelişmesini engelliyor" dedi.