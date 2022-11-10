Çin, ABD'nin Çin Ordusuyla Bağlantılı Yatırımlara Yönelik Yasağına Karşı Çıktı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump döneminde Beyaz Saray tarafından alınan ABD'nin Çin ordusuyla bağlantılı Çinli şirketlere yatırıma yönelik yasağını sürdürme kararına Çin'in kesin bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump döneminde Beyaz Saray tarafından alınan ABD'nin Çin ordusuyla bağlantılı Çinli şirketlere yatırıma yönelik yasağını sürdürme kararına Çin'in kesin bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

Zhao olağan basın brifingindeki açıklamasında, "ABD, bir önceki yönetimin Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu söylediği şirketlere yatırım yasağını sürdürerek hatasını yineliyor" dedi.

Zhao, bunun, ABD'nin kendi siyasi gündeminin yönlendirdiği bir hamle olduğunu, olguları ve ilgili şirketlerin gerçek durumunu ahlaksız bir şekilde inkar ettiğini, piyasanın kurallarına ve düzenine ciddi şekilde zarar verdiğini ve Çinli işletmelerin yanı sıra ABD'li yatırımcıların da aralarında yer aldığı dünya çapındaki yatırımcıların yasal hak ve çıkarlarını zedelediğini söyledi.

Çinli sözcü, ABD'yi hukukun üstünlüğüne ve piyasaya saygı duymaya, ıslah olmaya ve dünya çapındaki finans piyasasının işleyişine ve yatırımcıların yasal hak ve çıkarlarına zarar veren eylemlerden vazgeçmeye çağırdı.

Zhao, Çin tarafının Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını güçlü bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alacağını ve Çinli işletmelerin çıkarlarını yasalara göre koruma konusunda destekleyeceğini de sözlerine ekledi.