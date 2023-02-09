Çin, ABD'nin 'casus balonu' kriziyle ilgili telefon görüşmesi talebini geri çevirdi

Çin'in, ABD'nin hava sahasında düşürdüğü yüksek irtifa balonun yol açtığı krizi ele almak üzere savunma bakanları arasında telefon görüşmesi yapma teklifini geri çevirdiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, ABD'nin balonu güç kullanarak düşürmeyi tercih ederek uluslararası teamülleri ihlal ettiğini ve kötü bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Washington'ın olayın ardından iki ülke savunma bakanları arasında telefon görüşmesi yapılmasını teklif ettiğini aktaran Tan, "ABD'nin sorumsuz ve ciddi şekilde hatalı tavrı, iki ülke orduları arasında uygun diyalog ve iletişim ortamının oluşmasını engellediğinden Çin, ABD'nin savunma bakanları arasında telefon görüşmesi yapılması önerisini reddetmiştir." dedi.

Tan, Çin'in balon krizine benzer durumlarda gereken araçlara başvurma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı da, 4 Şubat'ta balonun düşürülmesinin ardından Bakan Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Vey Fınghı arasında telefon görüşmesi teklifinin yapıldığını, ancak muhataplarının reddettiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD ile Çin ilişkilerini sorumlu şekilde yürütmek için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ordular arası iletişim bu tür anlarda büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Balonun Çin'in gözetleme ağının parçası olduğu iddiası

Pengtagon, dün yaptığı açıklamada, balonun Çin'in son yıllarda geliştirdiği, çok sayıda ülkeyi kapsayan gözetleme planının bir parçası olduğunu iddia etmişti.

Farklı ebatlar ve özellikteki balonların Orta Amerika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avrupa'nın olduğu "en az 5 bölgede" görüldüğünü vurgulayan savunma yetkilileri, bunların aynı operasyonun parçaları olduğunu ileri sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında yanıt olarak, "ABD, balonun bir hava araçları filosunun parçası olduğunu iddia ediyor. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Bu belki de ABD'nin Çin'a karşı enformasyon savaşının parçasıdır. Uluslararası toplum hangi ülkenin en geniş casus izleme ve gözletme ağına sahip olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

"Casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.