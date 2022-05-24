Çin, ABD'nin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Xinjiang Ziyaretiyle İlgili "Endişelerini" Reddetti - Haberler

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Salı günü ABD ve İngiltere'nin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin ziyareti konusundaki sözde endişelerini reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, söz konusu ülkeleri endişelendiren şeyin, bu ülkelerin Çin'i kontrol altına almak için sözde "Xinjiang meselesini" kullanma girişimlerinin, uluslararası toplumun Xinjiang'daki gerçek durumu görmesi sonrasında başarısız olacak olması olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Bachelet'in ziyaretiyle ilgili "endişeleri"ne yönelik soruyu yanıtlayan Wang, ABD ve İngiltere gibi Batılı ülkelerin bir süredir yüksek komiserin Çin ziyaretine ilişkin birbiri ardına politik saçmalıklar sergilediklerini ifade etti. Wang, bu ülkelerin yüksek komisere önce, masumiyet karinesine dayalı olarak sözde "soruşturma" yürütmesi için Çin'i ziyaret etmesi yönünde kamuoyu önünde baskı yaptıklarını söyledi. Sözcü, bunun ardından, Çin ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin eşit seviyede istişareler yaparak ziyarete karar vermesi üzerine, bu ülkelerin tekrar harekete geçerek ziyareti engellemek, çeşitli koşullar ve engeller koymak, ayrıca ziyareti manipüle etmeye çalışmak için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını vurguladı.

Wang, "İnsan haklarını gerçekten önemsiyorlar mı, yoksa sadece insan hakları meselesini siyasileştirmek ve bunu Çin'e karşı silah olarak kullanmak mı istiyorlar?" diye sordu. Sözcü, bu ülkelerin gerçeği hiç umursamadıklarını, ancak Bachelet'in ziyaretini sözde "Xinjiang meselesine" ilişkin beklenti yaratmak ve Çin'i karalamak için kullandıklarını kaydetti. Wang, "Asıl endişe duydukları şey, yüksek komiser de dahil olmak üzere uluslararası toplumdan insanların Xinjiang'daki gerçek durumu gördüklerinde, uydurma yalan ve söylentilerinin çürütüleceği ve sözde 'Xinjiang meselesini' kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin iflas edecek olması" dedi.

Xinhua / Güncel