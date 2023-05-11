Çin, ABD'nin Biyolojik Veri Toplama Suçlamalarına Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin genomik veri toplama suçlamalarına sert tepki göstererek, bu açıklamanın tutarlı bir yanı olmadığını ve sansasyonel yalan haber üretmekten başka bir anlam taşımadığını söyledi.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin genomik veri toplama suçlamalarına sert tepki göstererek, bu açıklamanın tutarlı bir yanı olmadığını ve sansasyonel yalan haber üretmekten başka bir anlam taşımadığını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ek bir kontrol ve takip şekli olarak Xinjiang ve Tibet'teki etnik azınlıklara yönelik insan genomik verileri toplamakla suçlamıştı.

Wang, Çarşamba günü düzenlenen olağan günlük basın toplantısında ABD tarafının suçlamaları hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, Çin'in hukuk devleti olduğunu ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Çin vatandaşlarının mahremiyetinin yasalarla korunduğunu belirtti.

"ABD, yaygın şekilde genomik bilgileri toplayıp kullanmaktadır" diyen Wang, Wall Street Journal'dan alıntı yaparak, Pentagon'un genetik mühendisliğe tabi tutulmuş silahlarla hasımlarını vurmaya yönelik araştırma ve geliştirme planları yaptığını belirtti. Sözcü, Asyalı Çinliler, Avrupalı Aryanlar ve Ortadoğulu Arapların genomik verilerinin hepsinin ABD ordusu tarafından toplandığının ilgili kişiler tarafından ortaya konduğunu vurguladı.

Wang, Rusya menşeli Russia Today'in internet sitesine göre, ABD Hava Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nın (AETC) bir dönem Ruslardan ribonükleik asit (RNA) ve eklem sıvısı örnekleri toplanmasına yönelik bir ihale açtığını dile getirdi.

Wang, "Kimin gizli amaçlarla genomik bilgileri kullanıldığı çok açık" diye konuştu.