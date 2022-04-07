Çin, ABD'nin Biyolojik Askeri Faaliyetleriyle İlgili Belgelerin Uluslararası Çerçevede Değerlendirilmesini İstiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Nisan (Xinhua) — Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin biyolojik güvenlik konulu Arria Formulü toplantısında, "Rusya Federasyonu'nun yakın zamanda, uluslararası toplumda büyük endişe uyandıran Amerika Birleşik Devletleri'nin biyolojik askeri faaliyetlerine ilişkin çok sayıda belge yayınladığını" söyledi. Dai, "Çin'in, uluslararası toplumun aralarında Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BWC) ve BM'nin de bulunduğu uygun çerçeveler içinde ortaya çıkarılan bu belgeleri değerlendirmesini ve ilgili ülkeden adil ve tarafsız bir tutum içinde açıklamalarını duymayı memnuniyetle karşılayacağını" ifade etti.

Temsilci yardımcısı, ilgili ülkenin sorumlu bir yaklaşım benimsemesi ve biyolojik faaliyetleri hakkında uluslararası toplumun şüphelerini gidermek için zamanında ve kapsamlı açıklamalar yapması gerektiğini de söyledi. "Bu ülkenin, küresel biyolojik faaliyetleri konusunda şeffaflığın daha fazla artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu" belirten Dai, Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında biyolojik silahlardan zarar gördüğünü ve bu nedenle aralarında biyolojik ve kimyasal silahların bulunduğu tüm kitle imha silahlarının tamamen yasaklanmasını ve bütünüyle imha edilmesini sürekli olarak desteklediğini vurguladı.

Dai, "Çin, herhangi bir ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirmesine, stoklamasına ya da kullanmasına kesinlikle karşı çıkıyor ve bunu yapmayan ülkeleri kimyasal silah stoklarını mümkün olan en kısa sürede imha etmeye çağırıyor" dedi. "Bütün taraf devletler BWC'nin amaç ve ilkelerine dürüstçe uymalıdır" diyen Dai, şöyle konuştu: "Biyolojik güvenlik konusundaki mevcut dinamikler, BWC altındaki bir doğrulama protokolüne ilişkin müzakerelerin acilen yeniden başlatılmasına ihtiyaç duyulduğuna ve buna dayalı profesyonel, tarafsız ve bağımsız bir çok taraflı doğrulama mekanizması kurulması gerektiğine işaret ediyor." Dai, "Böyle bir mekanizma, potansiyel biyolojik silah tehditlerini ortadan kaldırmak ve BWC'nin otoritesini ve etkinliğini artırmak için gerekli ancak uzun süredir mevcut olmayan bir araç ve hiçbir üye devlet tarafından bunun kurulmasına engel olunmamalıdır" diye sözlerine ekledi

Xinhua / Güncel