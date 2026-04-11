Çin: ABD'nin Bilim ve Teknoloji İşbirliğini Sabote Eden Adımlarını Kınıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin bilim ve teknoloji alanındaki etkileşimleri sabote etmeye yönelik adımlarını kınadı ve bunun ABD'nin inovasyon kapasitesine zarar vereceğini vurguladı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin iki ülke arasındaki olağan bilim ve teknoloji alanındaki etkileşim ve işbirliğini sabote etmeye yönelik adımlarını kınayarak, bunun yalnızca ABD'nin kendi inovasyon kapasitesini zayıflatacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı Çin Özel Komitesi'nin kısa süre önce internet sitesinde sözde bir "ihbarcı" e-posta adresi yayımlayarak akademisyenler, araştırmacılar ile üniversite personelinden Çin'in savunma veya sanayi tabanıyla bağlantılı kuruluşların dahil olduğu araştırma ortaklıklarını bildirmelerini istediği belirtildi.

Cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, "Görünüşe göre bu sözde özel komite, Çin'i bastırma ve kontrol altına alma çabasında hiçbir etik çekince duymuyor" dedi.

Sözcü, son yıllarda ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek Çin ile ABD arasındaki olağan bilim ve teknoloji etkileşim ve işbirliğini kasıtlı olarak sekteye uğrattığını, ayrıca Çinli öğrenci ve akademisyenleri de keyfi şekilde hedef aldığını belirtti.

Mao, "Bu tür uygulamalar ters tepecek ve ABD'nin kendi inovasyon kapasitesine zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
