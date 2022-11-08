Çin, ABD'nin Başka Ülkeleri Teknoloji Ablukasına Katılmaya Zorlamasına Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamayla ABD'nin Japonya ve Hollanda'yı gelişmiş çip teknolojisinin Çin'e akışını engellemeye yönelik ablukaya katılmaya zorlama planını eleştirdi.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamayla ABD'nin Japonya ve Hollanda'yı gelişmiş çip teknolojisinin Çin'e akışını engellemeye yönelik ablukaya katılmaya zorlama planını eleştirdi.

Olağan bilgilendirme toplantısında ABD'nin hamlesi hakkındaki bir soruya yanıt veren Zhao, "Bu, açık ve dürüst bir büyük ülkenin davranışı değildir" diye konuştu.

Zhao, ABD'nin devlet gücünü ve teknolojik avantajını kötüye kullanarak hegemonya gücünü ve bencil çıkarlarını kalıcı hale getirmek üzere ekonomik olarak müttefiklerini zorlamasının yeni bir şey olmadığını söyledi.

ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırmaya, bu konuları araç olarak kullanmaya ve ideolojilere dayandırmaya devam ettiğini dile getiren Zhao, "Dünya, ABD'nin ne yapmak istediğini açık şekilde görüyor. Başkalarının yolunu tıkamaya çalışanlar sadece kendi yollarını tıkarlar" ifadelerini kullandı.

Zhao, ilgili tarafları nesnel ve adil bir tutum takınmaya, uzun vadeli çıkarlarını ve uluslararası toplumun temel çıkarlarını dikkate almaya ve doğru ve bağımsız sonuçlara ulaşmaya çağırdı.